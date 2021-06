Após se vacinar, Randolfe discute com bolsonarista que o acusa de "matar pessoas" por covid-19

AM Ana Mendonça* - Estado de Minas

(crédito: Redes sociais/Reprodução)

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), acabou discutindo com um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) depois de tomar a primeira dose da vacina contra COVID-19 em Macapá, Amapá.



Um vídeo do momento está viralizando nas redes sociais. O eleitor de Bolsonaro acusa Randolfe de ser “responsável por matar” as pessoas por COVID-19. O senador diz que Bolsonaro é “genocida” e “assassino”. De acordo com o bolsonarista, por ser "político", Randolfe ajudou a "matar a população".





O homem que abordou Randolfe usava uma máscara com as cores verde e amarela com imagem do chefe do Executivo federal.



O senador comemorou nesta segunda-feira (21/6) o recebimento da primeira dose da vacina contra a COVID-19. "Felicidade define", declarou o senador em publicação no Twitter, na qual reforçou a importância da imunização no combate ao vírus. "Vacinas salvam vidas", afirmou.

"Vou continuar lutando para que a vacina chegue para todos os brasileiros", reforçou Randolfe, mantendo a postura que vem seguindo na CPI da Covid. O senador celebrou a importância da ciência no combate à doença. "Viva o SUS! Viva a ciência!", declarou na publicação.