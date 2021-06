Covid-19: Brasil registra 761 mortes e 38.903 casos em 24 horas

LC Luiz Calcagno

(crédito: Miguel Schincariol/AFP - 17/4/21 )

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 761 mortes por covid-19. O acumulado de brasileiros que perderam a luta contra a doença é de 502.586. A taxa de letalidade é de 2,8%, e a de mortalidade, de 239,2 casos a cada 100.000 habitantes. Entre domingo (20/6) e esta segunda-feira (21), o país registrou mais 38.903 casos, totalizando 17.966.831 de infectados.

A semana epidemiológica de número 24 de 2021 chegou ao fim com registro de crescimento de casos. Ao todo, entre 13 de junho e o último sábado (19), o país registrou 508.932 casos. No período anterior, a contagem foi de 467.393. O número de infectados cresce há quatro semanas seguidas.

O número de mortos por semana epidemiológica também vem apresentando crescimento, mas por um período menor. Depois de registrar queda nas semanas 20, 21 e 22, voltou a crescer na semana de número 23, indo de 11.474 óbitos para 13.741 e, novamente, no período que se passou, para 14.528.

O país chegou à triste marca de mais de meio milhão de pessoas mortas na virada de sexta-feira (18) para sábado.

Com lentidão nas vacinações e o presidente da República, Jair Bolsonaro, trabalhando a favor da pandemia, o Brasil é a única nação com com mais de 100 milhões de habitantes a integrar a lista dos 10 países com mais mortes por milhão de habitantes no mundo.