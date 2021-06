Supermercado é fechado após denúncia de funcionários com covid-19

CD Camila Dourado/ Especial para o Estado de Minas

Um supermercado em Três Corações, no Sul de Minas, precisou ser fechado após uma denúncia de funcionários que estariam com síndrome gripal e/ou positivados pela covid-19 e trabalhando no estabelecimento. A Vigilância em Saúde constatou o caso e suspendeu o funcionamento para desinfecção no local.



“Os fiscais da Vigilância foram então ao local e confirmaram a situação”, afirma assessoria de imprensa da prefeitura.

A ação repercutiu na cidade depois que moradores se depararam com o supermercado fechado.



O Supermercado BH precisou ser fechado para desinfecção do espaço e todos os funcionários vão ser testados.



“No momento, em uma das nossas unidades na cidade de Três Corações, há 14 colaboradores afastados das atividades com resultado positivo para a covid-19. Em vistoria da Vigilância Sanitária, ocorrida em 21 de junho do corrente ano, a situação relatada acima foi constatada, ocasionando em suspensão temporária do funcionamento da loja à Rua Cabo Benedito Alves, nº 58, com reabertura na mesma data. A loja citada passou por sanitização geral, além de todos os colaboradores terem realizado o exame para detecção da covid-19. Informamos que seguimos empenhados no atendimento às normas vigentes para o enfrentamento à pandemia”, esclarece o supermercado através de nota.



Três Corações segue com 7.846 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 230 mortes em decorrência da covid-19 e 48 pacientes internados.