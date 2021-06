Calendário de vacinação está mantido na cidade de São Paulo, garante secretário

AE Agência Estado

A vacinação contra a covid-19 será retomada na capital paulista nesta quarta-feira, 23. A campanha foi suspensa nesta terça-feira, 22, por falta de doses. O secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, informou em entrevista à rádio Eldorado que os pontos de vacinação estão sendo reabastecidos. A suspensão, segundo Aparecido, não vai atrasar o calendário de vacinação.

Na quarta-feira serão vacinadas as pessoas de 49 anos. Na quinta será a vez do público de 48 anos, que terá a vacinação atrasada em um dia - a previsão era vaciná-los na quarta. As vacinação das pessoas de 46 e 47 anos também será feita com um dia de atraso, na sexta. O público de 45 anos será vacinado no mesmo dia. A repescagem das pessoas entre 45 e 49 anos será no sábado. O calendário para as demais idades segue conforme estava previsto inicialmente.

Veja as novas datas:

- 49 anos: 23/06 (quarta)

- 48 anos: 24/06 (quinta)

- 45 a 47 anos: 25/06 (sexta)

- Repescagem 45 a 49 anos: 26/06 (sábado)

O secretário Edson Aparecido falou que a paralisação de um dia não comprometerá o calendário de vacinação. "Nós acreditamos que o PNI vai conseguir manter o abastecimento (de vacinas) e nós vamos manter o calendário", disse, na entrevista.

Na segunda-feira, 21, a maior parte das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo já relatava falta de doses da vacina contra a covid-19. Nesta terça, a imunização foi oficialmente suspensa na capital.

Segundo o secretário municipal de Saúde, a campanha de vacinação bateu "recorde absoluto" de doses aplicadas nos últimos dias. Entre segunda e quarta-feira da semana passada, mais de 1,2 milhão de pessoas foram vacinadas com a primeira dose na capital. Aparecido disse que 93% das pessoas de 50 a 59 anos já tomaram a vacina na cidade.