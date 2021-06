Festival de Música Rádio MEC 2021 bate recorde de inscrições

AB Agência Brasil

O Festival de Música Rádio MEC 2021 chegou ao final da primeira fase com um novo recorde: na edição deste ano, 2.094 composições foram inscritas. O número representa um aumento de 104% em relação ao total de inscrições no ano passado, que foi de 1.023. Até então, o festival de 2020, o primeiro no formato online, era o que registrava participação mais expressiva.

Entre as categorias, a que teve mais inscritos foi MPB. Ao todo, 1.371 composições participam da seleção. Música Instrumental (408) foi a segunda que teve mais composições cadastradas, seguida de Música Infantil (167) e Música Clássica (148).

Um dos motivos do recorde ter sido estabelecido é o fato do festival ter abrangência nacional. Até ano passado, apenas artistas baseados na região Sudeste e no Distrito Federal podiam se inscrever. Em 2021, o festival abriu inscrições para músicos de todo o país.

Com isso, pela primeira vez, estão concorrendo participantes de todas as unidades da federação, do Acre ao Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, nesta ordem, foram os estados com mais inscritos. "Só o fato de gente ter o Brasil inteiro já garante um crescimento expressivo e mostra que o festival está ganhando espaço no Brasil", diz Thiago Regotto, gerente das rádios MEC AM e MEC FM.

Regotto diz que percebeu uma mobilização de músicos fora do eixo anterior do festival: "No Rio de Janeiro, onde está a história da Rádio MEC, e na região Sudeste, a pessoa espera ano a ano que o festival aconteça. Na edição deste ano temos uma campanha nos estados que ainda não tínhamos relação", conta.

O gerente das rádios MEC AM e MEC FM relata que a divulgação deu-se, principalmente, por meio dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação e em redes sociais. "As chamadas que rodam na TV Brasil e na Rádio MEC ajudam bastante a mostrar que o festival está no ar. A Agência Brasil, que tem uma capilaridade enorme em sites e jornais pelo Brasil todo, é importantíssima. A gente percebeu também a força de redes sociais porque as pessoas compartilham muito. Isso aí sai fora do nosso controle".

Próximas fases

A partir de agora, todas as músicas inscritas serão submetidas a um júri técnico, formado por pessoas de notório saber (como músicos, compositores, professores de música), em atividade na área musical e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação. Inicialmente, a equipe do próprio festival verifica se a composição se encaixa nas regras do concurso como ser uma composição inédita, nunca premiada em outro festival de música e com o tempo de até cinco minutos nas categorias MPB e Música Infantil e até dez minutos nas categorias Música Instrumental e Música Clássica.

Depois disso, produtores e jurados convidados avaliam as concorrentes e aferem notas. São levados em conta critérios a qualidade artística da obra (música, letra, partitura e interpretação), bem como a sua originalidade e a qualidade da gravação. No ano passado, alguns jurados explicaram quais critérios utilizam para a seleção:

No dia 17 de julho, até 100 classificadas para as semifinais serão divulgadas. Estas músicas serão veiculadas na programação das rádios MEC e MEC FM durante um mês. Nesta etapa, o público poderá começar a escolher as músicas finalistas. Além de 12 músicas classificadas pelo júri técnico (três em cada categoria) para a etapa final, 12 músicas serão escolhidas pelo voto popular (três em cada etapa).

No dia 24 de agosto, as músicas classificadas para as finais serão divulgadas. Elas ganharão mais espaço ainda na programação das rádios MEC e MEC FM enquanto as vencedoras são escolhidas. Ao todo, 12 prêmios serão distribuídos em quatro categorias: Música Clássica, Música Instrumental, Música Infantil e Música Popular. De cada uma, sairá a melhor composição inédita, o melhor intérprete e a vencedora no voto popular, via internet.

Regotto aponta que a expectativa é de que haja também uma quebra de recorde no número de votos por parte do público (no ano passado foram mais de 500 mil votos). A final do Festival de Música Rádio MEC 2021 está prevista para ocorrer em 25 de setembro de 2021.

Confira as vencedoras do ano passado e relembre como foi a final da edição 2020 do festival:

Música Clássica:

Entrecordas

Jardins da Villa

Música Instrumental:

La ciba, no te quiero más

Inverno no Pelô

Música Infantil:

Melecada

Pum

Categoria MPB:

Enquanto o Fole Respirar

Tem Dor

Voto Popular:

Viva Bossa

Assista ao vídeo de premiação da edição de 2020: