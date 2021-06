Homem é preso suspeito de matar a companheira na presença dos filhos em BH

Ed Estado de Minas

(crédito: Pixabay)

Um homem de 33 anos foi preso na noite dessa segunda-feira (21/6), suspeito de assassinar a facadas a companheira, de 38, na residência do casal, situada no Bairro Santa Maria, Região Oeste de BH. Ele confessou o crime. O homicídio teria ocorrido na presença de três crianças - dois são filhos da vítima, a outra, do agressor.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos da mulher, Bárbara Bianca Gomes Pinto Café. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito sentado no sofá.

Ele relatou que brigou com a esposa após chegar em casa à noite. Bárbara teria ameaçado expulsá-lo de casa, fato que deixou o homem nervoso. Ele então pegou uma faca e desferiu vários golpes nas costas, no tórax e na mão da mulher.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi encerrada na Segunda Delegacia de Polícia Civil Leste.