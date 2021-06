Rainha de festa alemã morre em acidente em Santa Catarina

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma jovem de 21 anos, conhecida por ser a rainha de uma festa de tradição alemã, morreu em Santa Catarina após bater a moto que pilotava, na terça-feira (22/6). Bruna Tieppo dirigia uma Honda Biz quando perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e bateu em uma árvore.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de Bruna estava caído em um barranco. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

Bruna havia sido eleita rainha da maior festa típica alemã de Piratuba (SC), o Kerb, em 2017. A Fundação de Cultura e Eventos e Secretaria de Turismo de Piratuba prestou homenagem à jovem.

“Nós lamentamos muito pela morte da nossa eterna rainha Bruna. Ela fazia um trabalho muito bonito na cidade, tinha uma vida muito tranquila e só temos que confortar os familiares nesse momento”, comenta o prefeito em exercício, Vanderlei Weber.

A jovem estudava física no Instituto Federal (IF) do campus de Concórdia. A instituição também prestou uma homenagem.

Nas redes sociais, o último post público de Bruna tem um tom de despedida. No dia 13 de junho, ela publicou uma foto sorrindo com a legenda: "viva como se tudo fosse uma despedida. Por que é". Nos comentários, amigos e conhecidos da jovem lamentam a morte precoce. "Nunca uma frase fez tanto sentido", comentou uma pessoa. "Sem querer ela estava se despedindo", comentou outro amigo de Bruna.