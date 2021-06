Criança de um 1 ano é atacada por jacaré em Goiás e salva por babá

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução/ Instagram CBM GO )

Uma criança de 1 ano e oito meses foi atacada por um jacaré na tarde desta quarta-feira (23/6), em uma lagoa na cidade de Porangatu, no norte de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino foi atendido inicialmente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após ser levada até a cidade de Uruaçu, a vítima foi transferida de helicóptero até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, para receber atendimento especializado.

O médico intervencionista e resgatista do Samu Juliano Ferreira disse que a mãe escutou gritos, foi ao local e encontrou o garoto ferido no colo da babá. “Segundo a mãe, a babá literalmente o tirou da boca do jacaré. O animal o arrastou para a água, debatendo, e ela o salvou”, conta.

Até a última atualização desta reportagem não havia informações sobre o estado de saúde da criança.