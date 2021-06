Lote com 300 mil doses da vacina Janssen chega ao Brasil nesta quinta

CB Correio Braziliense

(crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP)

Na manhã desta quinta-feira (24/6), chegam ao Brasil 300 mil novas doses da vacina contra a covid-19 da Janssen, desenvolvida pela farmacêutica Johnson&Johnson. Na terça-feira (22/6), o primeiro lote dos imunizantes desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de saúde, a distribuição é realizada semanalmente e os estados devem receber a remessa do imunizantes nos próximos dias.

De dose única, as vacinas em questão fazem parte do contrato de 38 milhões de doses entre o governo federal e a farmacêutica Johnson&Johnson. De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão era de que as vacinas chegassem a partir de outubro deste ano para integrar o Programa Nacional de Imunizações.

"Essas vacinas fazem parte do esforço que estamos realizando para garantir a imunização da população brasileira. Até setembro, 160 milhões de brasileiros devem receber uma dose de esperança no braço", disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Está previsto que mais 3 milhões de doses da mesma farmacêutica desembarquem no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, na sexta-feira (25/6). Estes carregamentos fazem parte de doação feita pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil.