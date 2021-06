Vídeo: Adolescente morre após ser agredido por colega em escola pública

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Um estudante de 17 anos morreu depois de ser agredido por um colega de 15 anos dentro de uma escola pública em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O caso aconteceu na terça-feira (22/6).



Imagens do circuito interno da Escola de Ensino Médio Frei Romeu Peréa mostram o momento em que o estudante, que não teve o nome divulgado, agride Mateus Henrique Leal de Souza com um soco e uma joelhada e cai no chão desacordado. Mateus foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro do Curado, mas não resistiu.

Veja o vídeo, que contém imagens fortes:

Em entrevista ao G1, o pai de Mateus Edson Leal de Souza disse que o filho não tinha problema de saúde e era um jovem tranquilo. Ele também criticou a postura da escola. "Vamos esperar o laudo do IML [Instituto de Medicina Legal], porque, no auto, está causa indefinida. Depois do laudo, a gente vai tomar as providências cabíveis. O colégio, eu achei que foi um pouco negligente: devido à pandemia, estava todo mundo aglomerado e não tinha ninguém na hora para afastar", disse.

A Secretaria de Educação e Esportes do Estado lamentou o ocorrido e disse que todas as providências foram tomadas. "Prontamente, a equipe escolar prestou socorro à vítima e o levou à UPA do Curado, onde acabou falecendo. Ao ser acionada pela direção, a Patrulha Escolar da Polícia Militar foi até a unidade escolar e conduziu o estudante agressor, de 15 anos, ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), por se tratar de um caso de crime contra a vida", disse em nota.

A Polícia Civil investiga o caso como ato infracional análogo ao homicídio culposo.