Adolescente ateia fogo em mulher trans em Recife; polícia investiga o caso

HL Hellen Leite

(crédito: Arquivo/Diário de Pernambuco)

Uma mulher transexual, de 40 anos, foi queimada viva em Recife, na quinta-feira (25). De acordo com a polícia, o autor do crime é um adolescente. A atrocidade acontece no mês em que a comunidade LGBT celebra o Orgulho LGBTQIA+.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, policiais realizavam um patrulhamento próximo ao Terminal de Ônibus do Cais de Santa Rita, área central de Recife, por volta de 1h30, quando foram acionados por populares devido a uma tentativa de homicídio, e visualizaram uma pessoa em chamas.

O suspeito do crime, um adolescente que não teve a idade divulgada, tentou fugir mas foi apreendido e encaminhado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA). A polícia investiga a motivação do crime.

A mulher trans teve 40% do corpo queimado e está internada no Hospital da Restauração. Ao Correio, a unidade de saúde informou que a vítima tem o quadro de saúde estável, mas que ainda não há previsão de alta.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), usou o Twitter para se manifestar sobre o crime e disse que a Secretaria de Desenvolvimento Social está acompanhando o caso. "O que aconteceu é intolerável, atinge a todos e todas nós, comprometidos com a causa dos direitos humanos e do enfrentamento à qualquer tipo de violência e preconceito", comentou o prefeito.