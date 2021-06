Variante delta da covid se espalha também em populações vacinadas, diz OMS

AE Agência Estado

(crédito: Eloi ROUYER, Diane DESOBEAU, Carlos FABAL / AFPTV / WHO / AFP)

Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom afirmou que a variante delta do coronavírus, a "mais transmissível" registrada desde o início da pandemia, já está em "pelo menos" 85 países ao redor do mundo. De acordo com ele, a cepa tem se espalhado inclusive em populações já majoritariamente vacinadas contra a covid-19.

"Há grande preocupação pela variante delta, e a OMS também está preocupada", disse o diretor-geral, antes de reforçar o pedido da entidade multilateral pela doação de mais doses de imunizantes a países de baixa renda, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

Em entrevista coletiva da segunda-feira, 21, a líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, havia afirmado que a variante delta da covid-19 circula atualmente em 92 países. O comando da OMS não comentou detalhes sobre a revisão para baixo desse número, na declaração de Tedros desta sexta-feira, 25.