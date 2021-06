Médico é detido após atirar contra vizinhos em prédio no Recife

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Shilton Araújo/DP)

Um médico de 54 anos foi detido pela Polícia Militar de Pernambuco após atirar contra os vizinhos, na tarde dessa quarta-feira (24/6), no Recife. De acordo com a PM, o homem é reincidente no crime e efetuava os disparos da janela do apartamento, em um edifício localizado na rua Feliciano José de Farias, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

No local, moradores e o porteiro do prédio informaram que o suspeito já havia cometido esse mesmo crime outras vezes e que o homem tinha posse de arma. Segundo a polícia, o homem se rendeu após uma negociação com a corporação.

"Foi constatado que o o suspeito tinha posse das armas concedida pela Polícia Federal, sendo os documentos e armas entregues a autoridade competente", disse a PM.

Após a realização de buscas no aparatamento do suspeito, foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e uma pistola 9mm. De acordo com a polícia, a ocorrência foi conduzida para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) "para adoção das medidas legais cabíveis".