Com 1.990 óbitos em 24 horas, Brasil bate marca de 510 mil mortes por covid-19

RN Ronayre Nunes

No Brasil, a média móvel de mortes está acima de 1.000 há 156 dias - (crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O Brasil bateu a marca de 510 mil mortes por covid-19, nesta sexta-feira (25/6). O número foi alcançado com as novas 1.990 vítimas da doença nas últimas 24 horas. Atualmente, o país conta com 511.272 mortos por covid-19. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa com informação das secretarias estaduais de saúde do país.



As 510 mil mortes chegam após seis dias de o Brasil registrar a marca catastrófica de 500 mil mortes. A média móvel de óbitos pela doença no país está em 1.807 atualmente. Importante lembrar que esse número é o resultado da média diária de mortes em relação aos últimos sete dias.

No Brasil, a média móvel de mortes está acima de 1.000 há 156 dias.

Dessas mortes, somente quatro estados representaram mais que a metade do total: 1.311 óbitos. Foram eles São Paulo (772), Minas Gerais (253), Rio de Janeiro (159) e Rio Grande do Sul (127). Em relação aos diagnósticos, o país tem mais de 18 milhões de pessoas que testaram positivo para a doença.

Importante reforçar também que os dados não representam exatamente quando (em relação a data) os óbitos e diagnósticos de fato ocorreram, mas, sim, quando passaram a constar das bases oficiais das secretarias e governos.