Ministério da Saúde confirma primeiras duas mortes com a variante delta no país

IM Israel Medeiros

O Ministério da Saúde confirmou, neste domingo (27), duas mortes causadas pela variante delta – também conhecida como cepa indiana – da covid-19 no Brasil. Segundo a pasta, o primeiro caso foi registrado no Paraná, em abril. Trata-se de uma gestante de 42 anos, residente do Japão que veio para o Brasil.

A Secretaria de Estado de Saúde do Paraná confirmou na última sexta (25) que a gestante, que foi internada com sintomas no dia 15 de abril e morreu no dia 18, estava com a cepa B.1.617. Ela estava com 28 semanas de gravidez e precisou se submeter a uma cesária de emergência, quando apresentou piora no quadro de covid-19.

Segundo a secretaria, ela chegou ao Brasil no dia 5 de abril. Antes de embarcar, ela teve resultado negativo para a doença. Dois dias depois, no dia 7, ela foi visitada pela filha da idosa de 71 anos que foi o primeiro caso confirmado da variante delta no Paraná. Ela começou a apresentar sintomas respiratórios no mesmo dia e fez um novo exame, que deu positivo.

O recém nascido ficou internado até o último dia 18/6. A secretaria informou que tanto o bebê quanto a família da gestante estão saudáveis e seguem em acompanhamento pelo município. O sequenciamento genômico que identificou a variante foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A outra morte foi a de um homem de 54 anos, que era tripulante do navio chinês MVS Shandong da ZMI. O homem estava internado há 43 dias na rede privada de saúde em São Luís (MA). O paciente, segundo o Ministério, passou a apresentar sintomas no dia 13 de maio e testou positivo para a covid-19 no dia 17 de maio. A pasta foi notificada da morte ontem (26).