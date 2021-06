DEU no www.correiobraziliense.com.br

CB Correio Braziliense

Motoboy morre atropelado em São Paulo

Uma dentista, 42 anos, foi presa em flagrante, após atropelar três motoboys, na madrugada deste domingo na Aclimação, zona sul de São Paulo. A motorista, que não teve o nome divulgado, dirigia um veículo de luxo em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez. Um homem morreu e dois ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Militar, o carro atingiu quatro, das sete motocicletas estacionadas na frente de uma empresa de delivery. O impacto do acidente foi tão forte que arrancou uma árvore. Vinícius Rodrigues de Oliveira, de 21 anos, morreu no local. Outro homem, com ferimentos nas pernas e no rosto, foi levado ao Hospital São Paulo. A terceira vítima sofreu ferimentos leves e não quis ser levado ao hospital.

O caso foi registrado no 8º DP como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo.



Promotoria do Rio denuncia PMs por execução

Quatro policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela execução de Lucas Azevedo Albino, 18 anos, em dezembro de 2018. A promotoria imputa crime de homicídio duplamente qualificado, em ação típica de grupo de extermínio, a Sérgio Lopes Sobrinho, Bruno Rego Pereira dos Santos, Wilson da Silva Ribeiro e Luiz Henrique Ribeiro Silva.

Na denúncia, o MP destaca que a vítima estava na garupa de uma moto quando, após tentativa de abordagem e breve perseguição policial, foi atingida no ombro por um tiro de fuzil. Após cair no chão, o jovem foi abordado, colocado na caçamba da viatura e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas. No trajeto, um dos policiais efetuou um segundo disparo na cabeça, matando o adolescente imediatamente.

"Como todos os denunciados, militares em situação de atividade, tinham o dever constitucional de impedir qualquer atentado à integridade corporal da vítima, o comportamento omissivo de cada um deles em relação à conduta do autor do disparo letífero, por si só, constituiu conditio sine qua non para o resultado morte", diz a denúncia.



Madrugada violenta na Baixada Fluminense

Duas irmãs foram esfaqueadas na noite de sábado, 26, no bairro do Bom Retiro, em São Gonçalo, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, as jovens teriam sido atacadas pelo namorado de uma das vítimas. As mulheres foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, o quadro de saúde é considerado estável.

A PM foi acionada após as vítimas darem entrada na emergência da unidade de saúde. Aos policiais, a mãe das adolescentes contou que as garotas foram atacadas por um jovem que morava com a família e que havia iniciado uma discussão com as filhas. A polícia não deu informações sobre o acusado. O caso foi registrado na 74ª DP.