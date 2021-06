Conselho de Ética da Câmara do Rio aprova cassação do vereador Doutor Jairinho

AE Agência Estado

O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade nesta segunda-feira, 28, o relatório que pede a cassação do vereador Doutor Jairinho, que está preso acusado da morte do menino Henry Borel, de 4 anos. O relatório será apreciado pelo Plenário na próxima quarta-feira, dia 30, quando serão necessários 34 votos dentre os 51 vereadores que compõem a Casa para confirmar a cassação.

O relator do processo, Luiz Ramos Filho (PMN), pediu a cassação de Jairinho por quebra de decoro parlamentar. "Nenhum vereador gostaria de estar aqui, julgando um caso tão triste, a morte de uma criança. O relatório foi embasado no inquérito policial, nos depoimentos das testemunhas e nas provas técnicas. Procuramos fazer um trabalho imparcial, com base nos fatos", disse o vereador.

Jairinho e a namorada, Monique Medeiros, mãe de Henry, estão presos desde abril deste ano acusados da morte do menino. Eles se tornaram réus pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura de incapaz, coação de testemunhas e fraude processual. Ambos negam as acusações.