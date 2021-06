Recife anuncia vacinação para pessoas a partir de 40 anos

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Mufid Majnun/Unsplash)

A Prefeitura do Recife anunciou, na noite desta segunda-feira (28), a ampliação do grupo a ser vacinado contra a Covid-19 no município. A partir das 20h, deste mesmo dia, pessoas com 40 anos ou mais já podem agendar a primeira dose do imunizante.

As pessoas incluídas nesse grupo devem anexar no ato do agendamento cópia de um documento oficial de identidade e um comprovante de residência. Esses mesmos documentos devem ser levados no dia da vacinação.

“Já está aberto no Conecta Recife o agendamento para pessoas com 40, 41 e 42 anos de idade tomarem vacina contra Covid-19. Você faz o agendamento no Conecta Recife, anexa seu comprovante de residência da cidade do Recife e já pode tomar a vacina. Vamos juntos vencer a pandemia. Lembrando: vacinas salvam vidas”, defendeu o prefeito João Campos.

Como agendar?

O cadastro e o agendamento devem ser feitos através do site conectarecife.recife.pe.gov.br ou do aplicativo Conecta Recife, que está disponível gratuitamente na PlayStore, para Android, e AppStore, para quem utiliza o sistema iOS.

Pontos de vacinação

De acordo com o município, estão sendo disponibilizados 20 pontos de vacinação, entre salas e drive-thrus. Todos os locais funcionam de domingo a domingo, das 7h30 às 18h30. As salas de vacinação estão localizadas na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na Boa Vista; Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos; Parque de Exposição de Animais, no Cordeiro; na Unidade de Cuidados Integrais (UCIS) Guilherme Abath, no Hipódromo; Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro; Ginásio Geraldão, na Imbiribeira; Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), na Tamarineira; Parque da Macaxeira, na Macaxeira; UPA-E do Ibura.

Já os drive-thrus, que permitem atendimento sem sair do veículo, estão localizados no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), na Tamarineira; Parque de Exposição de Animais, no Cordeiro; Fórum Ministro Artur Marinho - Justiça Federal de Pernambuco (Avenida Recife), no Jiquiá; Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos; Juizados Especiais do Recife, na Imbiribeira; Parque da Macaxeira, na Macaxeira; Geraldão, na Imbiribeira; Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária; Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Bairro do Recife; BIG Bompreço de Boa Viagem e BIG Bompreço de Casa Forte.