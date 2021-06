Filha do diretor de carnaval Laíla também morre de covid-19

RN Ronayre Nunes

Ainda não há informações sobre o velório de Denize - (crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal)

No último domingo (27/6), morreu, por complicações da covid-19, Denize da Silva Ribeiro, 56 anos. Ela era filha do diretor de carnaval Laíla, que também perdeu a vida para a doença. Denize faleceu nove dias após o pai. Um dos grandes nomes do carnaval carioca morreu no último 18 de junho, aos 78 anos.



As informações da morte de Denize foram dadas pela família ao portal G1. Ela chegou a ficar internada no Hospital Municipal Evandro Freire e, logo depois, foi transferida ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na Zona Norte do Rio — onde faleceu. Ainda não há informações sobre o velório de Denize.

História

Com mais de 50 anos de história no carnaval do Rio de Janeiro, Leíla se tornou uma das grandes referências da festa. Com passagens pela Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro, Vila Isabel e União da Ilha, o homem ajudou a moldar a face contemporânea dos desfiles de escolas de samba.