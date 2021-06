Com -7,5°C, Santa Catarina registra a menor temperatura do ano e espera por neve

TM Thays Martins

(crédito: Twitter/ reprodução )

Santa Catarina registrou a menor temperatura do ano no Brasil nesta terça-feira (29/6). Bom Jardim da Serra, na região serrana do estado fez -7,5ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelo menos 23 cidades de Santa Catarina podem nevar nesta terça.

Outras cidades da região já registraram temperaturas negativas nesta manhã. Urupema marcou - 6,5ºC e São Joaquim marcou -4,5ºC.

Gramado, São Gotardo, Farroupilha, Caxias do Sul e Canela já registraram neve nesta manhã, segundo o MetSul.

Neve pela primeira vez nesses 5 anos de Gramado e eu só penso na cidade lotada daqui algumas horas. pic.twitter.com/RyKgqfzg6K — Sommelier de xis ???? (@lucasaires_c) June 29, 2021

??? Nevou também em Canela, na Serra gaúcha, nesta manhã. Registro da leitora Ane Darlise da Rosa. @metsul pic.twitter.com/1XpPL3kECc — Jornal de Gramado (@jornaldegramado) June 29, 2021 Neve em São Gotardo, interior de Flores da Cunha. Vídeo enviado pela Isabel Rigo @GauchaSerra pic.twitter.com/fw2HbqrLf6 — Juliana Bevilaqua (@jubevilaqua) June 29, 2021

Entre as cidades que podem nevar estão Bom Jardim Da Serra, Bom Jesus, Cambará Do Sul, Campo Belo Do Sul, Capão Alto, Correia Pinto, Grão Pará e Jacinto Machado.

Florianópolis pode ter mínima de 8°C , Curitiba 2°C e Porto Alegre 7°C.



Nas redes sociais

O frio pelo país repercutiu nas redes sociais. Muitos usuários do Twitter agradeceram por estarem em home office, devido à pandemia de covid-19, e não precisarem sair de casa nesse frio. Outros ainda compararam as temperaturas no sul do Brasil com as do Alasca. O hemisfério norte está no verão, quando registra temperaturas mais altas.

Obrigada Deus, Orixás e entidades pelo privilégio que é trabalhar home office nesse frio. — Carol de Oyá ? (@calmacarol) June 29, 2021

Hoje acordei invejando todas as pessoas que estão de home office — Douglas L. Rigamonte (@7Rigamonte) June 29, 2021

Obrigado home office por não me fazer sair de casa hoje pic.twitter.com/nwbY4UlE1R — Rafael Ávila ???????????????? (@rafaelavilacm) June 29, 2021

Goiânia está congelando, e eu não sairei da cama.

E como vai ficar a programação pra hoje: pic.twitter.com/pOCCO32rzm — Diego virando a esquina ????™ (@Diegodopequi) June 29, 2021 tá congelando aqui no meu país nordeste ???? pic.twitter.com/K3fzv6JsRp — jess | ????: dark rise (@kaladinkholinx) June 29, 2021 Como pode isso? Risos!

Hoje até o Alasca se surpreendeu com o potencial do Paraná!!

Tá frio aí? pic.twitter.com/ml7jN7ng4t — Marcio Pacheco (@marciopachecopf) June 29, 2021