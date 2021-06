Graciele Lacerda fala sobre importância do combate à pobreza menstrual

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

A jornalista e influenciadora Graciele Lacerda decidiu aderir a uma importante campanha que visa ajudar milhares de meninas e mulheres em todo o país. Em Goiânia, ela começou a se engajar no combate à pobreza menstrual, com objetivo de incentivar as doações de absorventes íntimos ou de quantias em dinheiro para possibilitar a compra do produto.

“Pra vocês terem uma ideia, tem meninas que deixam de ir à escola por medo de constrangimento. Outras usam jornal ou pano, porque mal têm condições de se alimentar bem, imagina comprar um absorvente. Vamos lá, faça sua doação e entra comigo nesta causa”, disse Graciele para incentivar seus seguidores a também aderirem à causa.

De acordo com estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), uma em cada 10 meninas no mundo deixa de ir à escola quando estão menstruadas. No Brasil, o número é ainda mais alarmante: estima-se que seja uma em cada quatro.

A falta de condição financeira para compra de absorventes e estruturas sanitárias são uma das causas do problema batizado de pobreza menstrual,reconhecido pela fundação. O problema aumenta a evasão escolar, expondo ainda a um grave problema de saúde pública.



Graciele participou do desafio da campanha e compartilhou uma foto segurando uma plaquinha dizendo: “Eu apoio o projeto Carência Menstrual. Doe um absorvente”. Na mesma publicação, ela ainda desafiou três amigas a fazer o mesmo, entre elas, sua cunhada Luciele Di Camargo.