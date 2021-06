Rio Claro (SP): fortes explosões são registradas em posto de combustível

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter/@CailaTerra)

Um posto de combustíveis explodiu em Rio Claro (SP), no começo da noite desta quarta-feira (30/6). Segundo relatos publicados nas redes sociais, o acidente ocorreu às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), no KM175. "Tremeu tudo aqui", disse um internauta. Moradores das redondezas também citaram que vidros das casas estouraram com o barulho das explosões.

Explodiu há poucos minutos um posto de combustível Rod. Washington Luis em Rio Claro, tremeu a cidade inteira, foi muito assustador.#RioClaro #explosãopostodecombustivel pic.twitter.com/q63yuVnw7e — Caila Terra (@CailaTerra) June 30, 2021



Ainda não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros de São Paulo está no posto Confiante. Informações repassadas pela Guarda Municipal de Rio Claro indicam que quatro pessoas foram socorridas para atendimento em uma unidade de saúde. O estado de saúde delas é considerado grave. Moradores relataram que uma carreta carregada com combustível teria explodido no local, mas a causa ainda não foi confirmada pelas autoridades.