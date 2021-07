Campanha arrecada 8 toneladas de produtos de higiene para mulheres carentes

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

Preocupada com os problemas da vulnerabilidade social de muitas meninas, adolescentes e mulheres, entre eles a pobreza menstrual (a falta de recursos para acessar produtos para manter a higiene no período da menstruação), a campanha “Nós Por Elas” arrecadou em Uberaba em um mês mais de 8 toneladas de produtos de higiene feminina.



Os kits - com shampoo, condicionador, desodorante, absorventes, entre outros, estão sendo montados para envio a unidades que compõem a rede de proteção social da cidade do Triângulo Mineiro, como os centros de Referência da Assistência Social (Cras), a Casa Abrigo e o Centro Integrado da Mulher (CIM).



Os kits também serão entregues para mulheres transexuais e detentas da Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira. A campanha é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) de Uberaba.



Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, os produtos foram doados pelas comunidades, associações e pela empresa de cosméticos Skala, em ação liderada pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres e pelo Centro Integrado da Mulher (CIM), sendo que tiveram como parceiros a Guarda Municipal (GM), Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM) e Projeto Mulheres do Bem.



De acordo com a gerente do CIM, Juciara Mouro, o volume de arrecadação ultrapassou as expectativas. “As pessoas foram muito solícitas com nossa campanha, e isso é muito gratificante. Devido ao sucesso, pretendemos realizá-la nos próximos anos”, disse Juciara.

A coordenadora municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Anna Maia Jampaulo de Andrade, disse que os kits serão entregues para as mulheres que passarem para atendimento em alguma unidade da rede de proteção social de Uberaba.

“O kit será entregue à mulher que precisa. Somente no caso das detentas e das transexuais é que os produtos serão levados até elas”, informou a coordenadora.



De acordo com estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), uma em cada 10 meninas no mundo deixa de ir à escola quando estão menstruadas. No Brasil, o número é ainda mais alarmante: estima-se que seja uma em cada quatro.

