Bonito lidera ranking de desmatamento da Mata Atlântica no Brasil

TM Thays Martins

(crédito: Richard Cheles/Flickr. )

De acordo com o Atlas dos Municípios da Mapa Atlântica, Bonito, no Mato Grosso do Sul, famosa pelo ecoturismo, é a cidade que mais sofreu com o desmatamento entre 2019 e 2020. Segundo o levantamento, a cidade teve uma perda de 416 hectares do bioma nesses dois anos, o que equivale a um campo de futebol por dia.



De um modo geral, o estudo realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica mostra uma taxa de desmatamento crescente, na ordem de 150% de 2019 para 2020, saltando de 166 para 416 hectares devastados.

Desmatamento em Bonito (foto: SOS Mata Atlântica/ reprodução )

Ao todo, 439 dos 3.429 municípios que compõem o estado desmataram no período. Porém, 70% dos mais de 13.053 hectares desflorestados se concentraram em apenas 100 deles, distribuídos por nove estados. O vergonhoso top 10 está localizado nos estados de Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso do Sul.

Já o Piauí conseguiu resultado positivo. O estado, que tinha dois municípios como líderes de desflorestamento: Manoel Emídio e Alvorada do Gurguéia, reduziu o desmatamento em 76% no período. O estado ainda tem as duas cidades que têm mais áreas do bioma preservadas: Guaribas (176.477 hectares) e Canto do Buriti (118.411 hectares).

Veja a lista dos 10 que mais desmataram

Bonito (MS) - 416 hectares;

Águas Vermelhas (MG) - 369 hectares;

Wanderley (BA) - 350 hectares;

Montalvânia (MG) - 286 hectares;

Pedra-Azul (MG) - 286 hectares;

Cotegipe (BA) - 273 hectares;

Ponto dos Volantes (MG) - 220 hectares;

Miranda (MS) - 219 hectares;

Encruzilhada (BA) - 175 hectares;

Francisco Sá (MG) - 166 hectares.