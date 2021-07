Fiocruz busca voluntários para verificar resposta imunológica a vacinas

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Mufid Majnun/Unsplash)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou, nesta quinta-feira (1º/7), a abertura de um recrutamento de voluntários com o objetivo de verificar a resposta imunológica e outros fatores de três vacinas contra a covid-19. Os imunizantes avaliados serão os da Astrazeneca, produzido no Brasil pela Fiocruz, a Coronavac, produzida no país pelo Instituto Butantan e a vacina Comirnaty, desenvolvida pela Pfizer/BioNTech.

O estudo e análise será feito pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), por meio do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo, e pretende recrutar até 150 voluntários residentes, preferencialmente, na cidade do Rio de Janeiro. O estudo só contemplará pessoas com idade entre 18 e 60 anos e com índice de massa corporal (IMC) menor que 25 ou maior que 30.

Diferentemente de outros estudos já realizados no Brasil, esta pesquisa não promoverá a aplicação de vacinas. Só podem participar do estudo voluntários que ainda não foram vacinados, mas que estão contemplados no calendário de vacinação na data do recrutamento e receberão o imunizante em breve.

Após serem vacinadas, essas pessoas serão acompanhadas por dois anos, para que a instituição possa avaliar a resposta imunológica do organismo a longo prazo.

Encontros presenciais

Dessa forma, a pesquisa prevê seis encontros presenciais entre o voluntários e os pesquisadores. As reuniões ocorrerão desde o dia em que a pessoa tomar a primeira dose até dois anos após a aplicação. Haverá a coleta de sangue dos voluntários. "A partir das amostras de sangue serão, realizados testes para quantificação de anticorpos e citocinas e análise da presença de marcadores genéticos associados à resposta à vacina", explica a Fiocruz.

Com a pesquisa, a fundação espera conhecer melhor como se dá a produção de anticorpos do Sars-CoV-2, vírus da covid-19 após a imunização. Os resultados serão compartilhados com o Ministério da Saúde e com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Caso o voluntário se infecte com o novo coronavírus durante o tempo da pesquisa, serão realizados testes específicos. Quem tiver interesse em participar do estudo pode obter mais informações pelo e-mail pesquisavacinacovid@ioc.fiocruz.br