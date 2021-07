Saiba o que fazer se tiver recebido dose vencida de vacina contra covid-19

Td Talita de Souza

A informação de que 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em 1.532 municípios brasileiros trouxe apreensão aos vacinados pelo imunizante fabricado na Índia e gerou dúvidas sobre o que fazer para saber se está entre aqueles que receberam as doses com validade expirada e como proceder caso realmente tenha recebido a dose fora do prazo. Confira um passo a passo para lidar com o caso:

Como descubro qual é o lote da minha vacina?

Primeiro, é preciso checar se você recebeu alguma dose de um lote vencido. Para isso, localize, no cartão de vacinação, o número do lote. No Brasil, há diferentes modelos de carteiras de vacina, no entanto, na imunização contra a covid-19, geralmente o lote vem logo abaixo da informação sobre qual é a dose a ser tomada. O lote é composto por número e letras, distribuídas em sequência aleatória.

Achei o código do lote. Como saber se ele estava vencido quando tomei a vacina?

Após localizar o código do lote no cartão de vacina, confira se os números e as letras correspondem com os dos lotes vencidos. Depois disso, é necessário verificar a data de vencimento dos imunizantes e checar se ela realmente é anterior ao dia em que você recebeu a aplicação. As informações podem ser consultadas na imagem abaixo. Os oito lotes vencidos tiveram a validade expirada entre 29 de março e 4 de junho. Confira as informações:

Lote Validade 4120Z001 29 de março 4120Z004 13 de abril 4120Z005 14 de abril CTMAV501 30 de abril CTMAV505 31 de maio CTMAV506 31 de maio CTMAV520 31 de maio 4120Z025 4 de junho

Atenção: você só foi imunizado com uma dose inapropriada, caso tenha se vacinado após a data de vencimento.

Tomei uma dose vencida e agora?



É preciso se revacinar em pelo menos 28 dias. Essa é a orientação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19. O período é o prazo de segurança para que a dose vencida não entre em conflito com a que será recebida.

Para ter certeza de como o estado em que você mora lidará com o erro, vá até o posto de vacinação em que tomou a dose vencida, leve a carteira de vacinação e informe o erro.

O imunizante vencido faz mal à saúde?



De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o recebimento de uma dose vencida não traz riscos à saúde. Por outro lado, não há certeza de que a aplicação fora do prazo de validade traz prejuízo à eficácia da vacina. Por isso, a SBIm recomenda a repetição do processo de vacinação.

A organização também disse que “não é possível afirmar se a dose adicional pode aumentar a possibilidade de eventos adversos”.

O que dizem os órgãos de saúde sobre as vacinas vencidas?



O Ministério da Saúde afirmou que a responsabilidade da gestão da validade das doses das vacinas é dos estados. “As doses entregues para as centrais estaduais devem ser imediatamente enviadas aos municípios pelas gestões estaduais. Cabe aos gestores locais do SUS o armazenamento correto, acompanhamento da validade dos frascos e aplicação das doses, seguindo à risca as orientações do Ministério”, escreveu em nota.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também informou que "não participa da logística de aplicação de imunizantes", apenas avalia a qualidade, segurança e eficácia das vacinas. A autarquia esclareceu ainda que não recebeu qualquer pedido de extensão de prazo de validade de vacinas AstraZeneca e que vacinas com validade expirada "não têm garantias de eficácia e segurança".

Já a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produz a vacina no Brasil, informou que os lotes vencidos não foram produzidos no país. Uma parte dos lotes foram importados do Instituto Serum, da Índia e entregues pela Fiocruz ao Ministério da Saúde. Outras foram fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS).

De acordo com a Fundação, todos os lotes foram repassados dentro do prazo previsto, em janeiro e fevereiro deste ano. A Fiocruz ainda diz que está, junto ao Programa Nacional de Imunizações, em contato com o fabricante indiano para colher "orientações a serem dadas pelo Programa àqueles que tiverem tomado a vacina vencida".

Alguns estados informaram que trabalham para verificar se houve, de fato, a aplicação de doses vencidas. É o caso do Paraná, estado em que foram registradas mais vacinas vencidas (3.536 doses). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde paranaense, “caso se confirme a denúncia, a prefeitura deverá programar uma nova dose da vacina para aqueles que tenham recebido imunizante com data de validade vencida”.

Já a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) diz que a informação não procede. Segundo dados registrados no Ministério da Saúde, 77 doses foram aplicadas com atraso no DF. Na avaliação da pasta, o que ocorreu foi uma falha que levou a “este desencontro de informações”. A explicação da pasta é de que os servidores que registraram a aplicação no sistema podem ter esquecido de alterar a data e registrado fora do prazo de validade.

Falta de orientações oficiais causa dúvidas em imunizados

Maria das Dores Farias, 82 anos, tomou uma vacina de um dos oito lotes vencidos, o 4120Z005. No entanto, a idosa tomou a dose antes do prazo de validade expirar -- em 14 de abril, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Mesmo assim, a neta de Maria, a enfermeira Ana Carolina Rodrigues, conta que irá procurar o local em que a avó se vacinou, a Unidade Básica de Saúde 01 da Candangolândia, para verificar se Maria não corre o risco de não estar imunizada.

Cartão de vacinação de Maria das Dores Farias. A idosa tomou uma dose do lote vencido antes da validade expirar. Mesmo assim, neta irá ao posto atrás de informações (foto: Ana Carolina Rodrigues)

Ana conta que o que traz mais dúvidas é o fato de que no cartão de vacinação a validade está registrada como 10 de fevereiro de 2023. Para ela, a falta de orientações do órgão máximo da Saúde no país a deixa mais insegura sobre o que fazer. “Não dá para entender direito, ainda mais porque o Ministério da Saúde ainda não emitiu nota oficial. Espero que consiga resolver na segunda-feira (5/7), quando levá-la de novo”, diz. Ela também afirma que a avó não era para ser vacinada no posto da Candangolândia e lamenta a falta de sorte.

“O engraçado é que no dia vacina, que ela tomou a vencida, os imunizantes do posto perto de onde moramos, no Guará, acabaram. Uma moça que estava na fila me disse que iria para o posto da Candangolândia porque lá tinha muitas vacinas. Eu fui também e acabou que minha vó tomou a vacina vencida”, lembra. “Antes eu tivesse esperado o outro dia para ver se tinha chegado mais doses”, acrescenta.