Tarado sai da prisão em habeas corpus e volta a mostrar pênis a mulheres em MG

Ed Estado de Minas

(crédito: Gladystone Rodrigues/DA Press/EM)

Um homem de 40 anos, que abordava as mulheres nas ruas, tendo como desculpa perguntar as horas, e em seguida, mostrava os órgãos genitais, foi indiciado pela Polícia Civil. O suspeito agia próximo à passarela do Bairro Olhos D’água, região do Barreiro, em Belo Horizonte.



O indiciamento foi feito pela Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual, que concluiu o inquérito esta semana.



A descoberta do tarado ocorreu após as vítimas divulgaram a foto nas redes sociais e fazerem denúncias contra o homem. Nos comentários das publicações, dezenas de outras mulheres disseram ter sofrido a mesma importunação.



Segundo as investigações, o homem agiu durante muito tempo, na mesma região. A prisão aconteceu depois que uma das vítimas procurou a Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante no dia 25 de junho. Entretanto, dias depois foi solto pelo Poder Judiciário, mediante habeas corpus.



Com a conclusão do inquérito, ele foi indiciado pelo crime de importunação sexual. A Polícia Civil iniciou uma campanha para tentar descobrir novas vítimas desse mesmo tarado. Pede para que essas pessoas procurem pela delegacia, na Avenida Barbacena 288, Barro Preto, em Belo Horizonte, para efetivar o registro com vistas à devida responsabilização do homem.