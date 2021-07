Carro com 4 passageiros cai 20 metros e mergulha em ribeirão poluído

Ed Estado de Minas

(crédito: CBMMG)

Quatro pessoas passaram por momentos de desespero quando o carro em que estavam atravessou a Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte, e despencou barranco abaixo até parar no leito poluído do Ribeirão Arrudas, neste domingo (04/07).



O acidente se deu no início da manhã, na altura do Bairro Granja de Freitas, na Região Leste.

O salvamento só foi possível porque uma mulher estava em lugar próximo, dentro de seu carro e próximo a uma agência do correio, quando ouviu pedidos de socorro.

Quem pedia ajuda eram três dos quatro acidentados, que conseguiram sair do veículo e se encontravam no fundo do barranco de mais de 20 metros de profundidade, próximo ao leito do rio.

Por sorte, o acidente se deu durante a época da estiagem e o volume de água do rio foi insuficiente para encobrir o veículo, o que poderia trazer riscos de afogamento das vítimas.

Uma mulher, identificada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) como K.M.S.C., de 24 anos, precisou ser socorrida por meio de técnicas de rapel e içada para a viatura do Resgate, que a levou ao Pronto-Socorro do Hospital João XXIII. Ela estava consciente, orientada e apresentava escoriações em um dos membros superiores.



Os outros três ocupantes do veículo foram levados por duas viaturas do SAMU que apoiaram o resgate do CBMMG.