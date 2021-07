Vídeo: Homem furta roupinha de cachorro no portão de casa

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Uma cadelinha foi vítima de um furto em Sorocoba, interior de São Paulo. Uma câmara de segurança flagrou o momento em que um homem passa na rua, para no portão e pega a roupinha que a cachorra estava vestida dentro de casa. O caso aconteceu na sexta-feira (2/7).



No vídeo, é possível ver que o homem se aproxima fazendo carinho na cadelinha, é quando ele se aproveita para retirar a roupa. Nina estava vestida com um moletom, por causa do frio.

SERIO CARA? ROUBARAM UM CACHORRO QUE ISSO pic.twitter.com/w7Q0Yo2vts — isa (@isaatek) July 3, 2021

A tutora da cadelinha, Sueli Vieria Rodrigues, estava na clínica ao lado de casa quando a ação aconteceu e quando viu as filmagens ficou sem acreditar. "Não entendi. Fique horas olhando e tentando entender o que tinha acontecido”, disse ao G1.

No mesmo dia, uma veterinária que se comoveu com a história doou uma nova roupa para Nina. Sueli disse que não irá registrar um Boletim de Ocorrência. “Era uma roupa minha, uma blusa. Aí a pessoa pegou, eu não sei que serventia teria aquela roupa. Se fosse uma roupa chique eu até entenderia, mas não sei qual é o intuito dele de ter pego a roupinha dela. Mas, se vai servir para ele, eu fico feliz, pelo menos”, afirmou.

Frio em São Paulo

O estado de São Paulo tem tido recorde de temperaturas baixas nos últimos dias. Na semana passada, vários municípios registraram mínimas abaixo de 10°C. Na cidade de São Paulo, sete pessoas em situação de rua morreram por conta do frio terça e quarta-feira (30/6), quando a temperatura chegou a 6°C, a menor dos últimos cinco anos.