Covid-19: Brasil registra mais 695 mortes e supera 525 mil óbitos pela doença

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Andre Coelho/AFP - 5/3/21)

O Brasil confirmou, nesta segunda-feira (5/7), mais 695 mortes pela covid-19 e 22.703 infecções. Os números são do balanço oficial do Ministério da Saúde. Com os acréscimos, a pandemia no Brasil já vitimou 525.112 pessoas e confirmou mais de 18,7 milhões de casos da doença.

Com os números diários dos últimos dias, a média móvel de casos e mortes do país têm diminuído. Segundo a análise do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), essa média, que avalia os números dos últimos sete dias, está em 49.158 infecções e 1.574 mortes. Os números são os menores desde março desde ano.

Segundo a última edição do Boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgada na última quarta-feira (30/6), houve uma melhora nas taxas de ocupação de leitos de UTI covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS), mas ressaltou que a transmissão do vírus permanece em patamares elevados.

Por isso, medidas de prevenção, testagem da população e o rastreamento de contatos são algumas das ações recomendadas pelos especialistas para ajudar a controlar a pandemia no país.

Vacinação

Outro ponto essencial para barrar o avanço da doença em território nacional é a vacinação, que ganhou ritmo no último mês. Segundo o Ministério da Saúde, o país já vacinou com a primeira dose ao menos 77,7 milhões pessoas. No entanto, somente 27,6 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas com as duas doses ou com a vacina da Janssen de dose única.