Mãe pula de andar de casa incendiada e salva filho de 3 anos

PT Portal Terra do Mandu

(crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma residência pegar fogo, na manhã desta segunda-feira (5/7), no Bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Uma criança de 3 anos também estava no local, foi retirada pela mãe e socorrida por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros.



O incêndio aconteceu no segundo andar da casa e já estava no fim quando os militares chegaram ao local para combater as chamas. De acordo com os militares, as duas vítimas, um homem e uma mulher, estavam com queimaduras generalizadas.

Ainda conforme a guarnição, o homem havia pulado do segundo andar para sair do fogo, e seu estado de saúde era mais grave.

Ele chegou a apresentar dificuldades para respirar dentro da ambulância. A mulher pulou sobre o telhado do andar inferior e foi retirada do local pelas equipes de resgate. Antes disso, segundo os bombeiros, ela teria retirado o filho de 3 anos pela janela.

A criança foi levada ao hospital por vizinhos e não teve ferimentos. Já o casal foi encaminhado em estado grave para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

Dentro da residência, também foram encontrados dois animais vivos – um filhote de cachorro e um gato.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, mas a suspeita é que o fogo tenha começado na sala. Em relação à estrutura da casa, o Corpo de Bombeiros informou que, aparentemente, só o forro foi afetado.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)