Município põe no fim da fila quem "escolhe vacina" e recusa diária cai 91%

CB Correio Braziliense

(crédito: MARTIN BUREAU / AFP)

O número de pessoas que se recusam a tomar a vacina contra a covid-19 em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, caiu 90,99%. A mudança veio depois que a prefeitura anunciou que colocará no fim da fila quem escolher a marca do imunizante.



Na quarta-feira (30/6), foram registradas 222 recursas pela vacina que estava disponível. No dia seguinte, primeiro que a medida entrou em vigor, somente 20 pessoas se recusaram.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) disse, em comunicado, que acredita que a população entendeu que não é o momento para se escolher imunizante. "Só no primeiro dia, reduzimos em mais de 90% a escolha pela marca do imunizante. Isso é uma vitória da nossa população contra o coronavírus”, afirmou.

Outras cidades da região metropolitana de São Paulo também adotaram a medida, como São Caetano do Sul, Osasco e Embu das Artes. Nesses casos, quem se recusa a tomar o imunizante assina um termo de que só poderá tomar depois que toda a população adulta tiver sido imunizada.

São Bernardo do Campo iniciou o agendamento para pessoas com mais de 37 anos nesta segunda-feira (5/7).