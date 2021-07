Covid-19: Anvisa autoriza estudo clínico de vacina da Sanofi Pasteur

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça-feira (6/7), mais um estudo clínico de vacina contra a covid-19. Dessa vez, a vacina que será testada é a do laboratório Sanofi Pasteur e o estudo clínico autorizado para acontecer no Brasil é de fase 1 e 2, nas quais são testadas a segurança e a dosagem ideal para garantir proteção com o imunizante.

Segundo a agência, o estudo deve contar com a participação de 150 voluntários no Brasil, que serão selecionados nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. Os testes de fase 1 e 2 também vão ser conduzidos nos Estados Unidos, Honduras e na Austrália.

"O objetivo do estudo é testar três diferentes dosagens da vacina para definir a dose ideal antes de prosseguir para um estudo de fase III. O estudo prevê a aplicação de duas doses com 21 dias de intervalo", explicou a Anvisa em nota.

Para a realização do estudo clínico da nova vacina contra a covid-19, ainda é necessário a aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e/ou da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

Desde o início da pandemia, a Anvisa já aprovou 89 estudos clínicos de medicamentos e produtos biológicos, como as vacinas, contra a covid-19. Recentemente, a Anvisa também autorizou a realização do estudo clínico com a vacina Butanvac, produzida pelo Instituto Butantan. No entanto, órgão regulador ainda solicita dados específicos para que o Butantan possa dar início ao estudo.