Pela 1ª vez desde abril de 2020, Amazonas não registra mortes por covid-19

RN Ronayre Nunes

Em janeiro deste ano, o estado protagonizou uma das cenas mais dramáticas da pandemia de covid-19 no Brasil e no mundo - (crédito: AFP / Michael DANTAS)

Pela primeira vez, desde abril de 2020, o estado do Amazonas não registrou nenhuma morte por covid-19. A informação é do boletim epidemiológico diário da Fundação de Vigilância em Saúde do estado, nesta terça-feira (6/7).



Desde 2 de abril de 2020 até esta segunda-feira, 5 de julho de 2021, Amazonas só não registrou mortes quando os dados não foram divulgados pela secretaria do estado (em 25 de junho e 6 de novembro de 2020). Importante pontuar que os números de mortes se referem à entrada dos dados em registros oficiais dos governos e não, necessariamente, quando ocorreram.

Apesar da boa notícia, o número de casos de infecção pela doença no estado se mantém alto: são cerca de 500 novos registros confirmados diariamente.

Trauma

Em janeiro deste ano, o estado protagonizou uma das cenas mais dramáticas da pandemia de covid-19 no Brasil e no mundo. Com uma pane do sistema público de saúde, a população foi acometida por falta de leitos em hospitais, assim como a falta de oxigênio para o tratamento de pacientes entubados. O estado bateu o recorde de mortes por covid-19 naquele mês, com 2.786 óbitos registrados.