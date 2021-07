Guincho bate em dois ônibus e três carros e deixa uma pessoa morta e 14 feridos

Uma mulher de 70 anos morreu e 15 pessoas ficaram feridas depois que um caminhão-guincho bateu em dois ônibus e três carros em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (6/7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos foram encaminhados para hospitais da região, dois deles em estado grave. Segundo informações preliminares, o caminhão desceu a alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, desgovernado antes de atingir os veículos.

Nas redes sociais, testemunhas divulgaram vídeos do momento do acidente.

Segundo a Nittrans, o trânsito foi liberado em uma das vias às 23h15.

ATENÇÃO! 23h15: Trânsito liberado na Alameda São Boaventura, sentido São Gonçalo, após remoção do ônibus envolvido em grave acidente. No sentido Niterói a via continua interditada, com desvio pela Rua Teixeira de Freitas. Operadores da @NITTRANS orientam o trânsito no local. pic.twitter.com/KG3hi1uGve