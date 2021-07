"Só com a segunda dose a imunização estará completa", diz Queiroga

RH Rosana Hessel

(crédito: Tony Winston/MS)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância da segunda dose da vacina contra a covid-19. Segundo ele, há um número superior a 3,5 milhões de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina, o que pode ser complicado para que toda a população esteja imunizada.

"É importante que a população brasileira que tomou a primeira dose (da vacina contra a covid-19) volte a tomar. Só assim, a imunização será completa", alertou Queiroga, nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva de lançamento da campanha de incentivo à vacinação da 2ª dose da vacina Covid-19. Durante o evento, ele ainda defendeu que só a vacinação vai garantir o retorno seguro às aulas.

Queiroga voltou a afirmar que a vacina "é a maior arma para conter o coronavírus". Ele destacou que todas as vacinas, independente do tipo, são importantes imunizantes para a população e que todos as vacinas disponíveis, menos a de dose única (da Janssen), precisam do reforço para serem eficazes contra a pandemia. Antes, lembrou o ministro, o atraso para as pessoas tomarem a segunda dose estava relacionada com a falta de imunizantes. "Hoje, o problema não é esse e vamos buscar, através dessa campanha, trazer as pessoas para receber a segunda dose do imunizante", afirmou.



De acordo com o ministro, "os números de casos estão melhorando" por conta da vacinação, e o governo vem conseguindo vacinar cerca de 1 milhão de brasileiros diariamente. "Nós sabemos que a vacinação é a principal arma contra a covid-19, mas é necessário que todos tomem as duas doses", orientou. "Independente da vacina, porque todas são importantes, é preciso se imunizar e buscar a segunda dose, principalmente os idosos", reforçou.

Queiroga ainda demonstrou confiança de que o Ministério da Saúde vai conseguir vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos até dezembro. "Estamos certos de que teremos a população brasileira acima de 18 anos imunizada com a primeira dose da vacina até setembro, e, com a segunda dose, até dezembro", afirmou.

Volta às aulas

O ministro também defendeu o retorno seguro às aulas. Ele contou que a pasta tem conversado com entidades para garantir a volta dos alunos às salas de aulas, adotando medidas de prevenção e testagens rápidas. "Temos um prejuízo muito grande para as crianças e adolescentes que estão sem aula por um período de quase um ano e meio", disse. Segundo ele, a pasta está negociando a aquisição de testes com a Fiocruz nesse sentido. "Faremos o controle alinhado com as secretarias", afirmou.

De acordo com Queiroga, a experiência da Copa América deu bons resultados. A realização do campeonato no Brasil acabou contrariando as expectativas de que o contágio aumentaria. "A narrativa da Copa América era de que o quadro iria deteriorar, mas observamos o contrário no contexto epidemiológico", disse o ministro. Ele ressaltou a realização constante de testes nas delegações esportivas e as medidas de isolamento e de monitoramento que foram adotadas.