Brasil registra 1.648 mortes por covid-19 e soma 528.540 óbitos

RH Rosana Hessel

O Brasil registrou 1.648 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 528.540 vítimas fatais da pandemia no país, segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), com base nos dados das Secretarias Estaduais da Saúde desta quarta-feira (7/7).

O dado representa queda de 7,4% na comparação com o dia anterior, quando foram registrados 1.780 óbitos pelo Conass. Já o total de mortos no país até hoje representa um salto de 691,9% sobre a soma de vítimas fatais da pandemia há um ano. Em 7 de julho de 2020, o Brasil registrava 66.741 mil óbitos, com 1.254 mortes em um único dia.

Conforme os dados do Conselho foram confirmados 18.909.037 pessoas contaminadas, incluindo 54.022 mil casos notificados nas últimas 24 horas. A média móvel diária dos últimos sete dias ficou em 1.496 óbitos.

Dados regionais

O estado de São Paulo lidera a lista de casos e de mortes entre as 27 unidades federativas, com 3.824.111 confirmações e 130.935 óbitos desde o início da pandemia no país. Na sequência, vem Minas Gerais, com 1.843.565 casos e 47.378 mortos. O Rio de Janeiro, em segundo lugar no número de vítimas fatais, 56.321 óbitos, está na sétima colocação no número de casos.

O Distrito Federal, na 14ª colocação em número de casos, registrou, até hoje, 435.405 contaminados e 9.331 óbitos. Na lanterna, permanece o estado do Acre com 86.120 casos e 1.761 falecimentos.