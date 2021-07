Acidente com ônibus de time de futsal deixa 2 mortos e 20 feridos

YI Yasmin Ibrahim*

O tombamento do ônibus do time Umuarama Futsal deixou dois mortos e 20 feridos nesta quinta-feira (8/7). O acidente aconteceu na rodovia BR-376, na altura do km 667, no sentido Paraná-Santa Catarina.

A polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os óbitos foram do motorista do veículo e de um passageiro que estava nos fundos do ônibus. A direção do Umuarama Futsal informou que a manutenção do ônibus estava em dia.

Imagens do momento do acidente mostram o momento que o ônibus tombou na pista.





Notícia triste pessoal

Ônibus equipe de futsal de Umuarama tomba na BR está manhã.

Que Deus abençoe a todos!@umuaramafutsal pic.twitter.com/OoCSBZ9XA1 — Euler Victor (@eulervictor_) July 8, 2021

Nei Victor, técnico da equipe, em entrevista ao G1, informou que o time viajava para Jaraguá do Sul, onde disputaria uma partida pela Taça Brasil de Futsal.

Times de futsal estão prestando sua solidariedade e apoio ao Umuarama.

FORÇA UMUARAMA FUTSAL!



É com tristeza que o LEC recebeu a notícia do acidente com o ônibus da equipe do Umuarama Futsal, na manhã desta quinta (8).



O Alviceleste presta suas condolências aos familiares e amigos das vítimas, bem como todos os torcedores do clube.#ForçaUmuarama pic.twitter.com/vbgsEMyNbM — Londrina E C (@LondrinaEC) July 8, 2021

O Operário Ferroviário presta solidariedade e está em oração pelos integrantes do Umuarama Futsal que, infelizmente, sofreram um acidente, na manhã desta quinta-feira (08), na Região Metropolitana de Curitiba.



Operário Ferroviário Esporte Clube#ForçaUmuarama pic.twitter.com/43Rser9RlX — Operário Ferroviário (@OFECoficial) July 8, 2021

O JEC Futsal se solidariza com a equipe do Umuarama, que sofreu grave acidente de ônibus na manhã desta quinta-feira.#ForçaUmuarama pic.twitter.com/tJgWDOR576 — JEC/Krona Futsal (@jecfutsal) July 8, 2021

*Yasmin Ibrahim, sob supervisão de Hellen Leite