Vidraceiro morre ao cair em fosso de elevador em Minas Gerais

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: CBMMG/Reprodução)

Um vidraceiro de 39 anos morreu ao cair no fosso de um elevador, no Bairro Jardim Country Club 3, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, depois despencar de uma altura de cerca de 12 metros – o correspondente a quatro andares.

O vidraceiro tinha ido fazer a instalação de um vidro no prédio. No entanto, ao realizar o serviço, teria se apoiado em uma placa de gesso colocada na abertura de um fosso de elevador, no hall de escada dos apartamentos.

A placa não teria suportado a pressão imposta e rompido, o que causou a queda. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava inconsciente, sem respiração e sem pulso. Iniciaram, então, o protocolo de reanimação.

Logo em seguida, a Unidade de Suporte Avançado do Samu chegou ao local, e tentou a ressuscitação da vítima. Depois de 45 minutos incessantes de manobras, foi confirmada a morte do vidraceiro.