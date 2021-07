'Não se vacinem; sobra pra nós', diz Xuxa a bolsonaristas

MC Mariana Costa*/Estado de Minas

A apresentadora Xuxa Meneghel respondeu com indignação aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em uma postagem no Instagram da jornalista Patrícia Kogut. Ao lado de uma foto da apresentadora com Luciano Szafir, pai de sua filha Sasha, o texto diz que Xuxa se manifestou sobre o estado de saúde de Szafir, internado com COVID-19.







A apresentadora falou sobre a falta de vacinas que vitimou tantos brasileiros.



“A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não à Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)…”, disse Xuxa em seu Instagram.

Já nos comentários da postagem no Instagram da jornalista, a apresentadora agradeceu pelo apoio e contou que faltava pouco para Szafir se vacinar. “Ele tá há mais de 20 dias internado… faltava pouco para ele se vacinar quando começou com os sintomas…”, diz um trecho do texto.

Em seguida, Xuxa falou sobre os bolsonaristas, apoiadores do presidente: “E vocês, que são a favor do governo, se ficarem doentes, tomem só cloroquina em casa… pois os hospitais não merecem atender pessoas como vocês e não se vacinem, assim sobra mais pra nós que acreditamos na vacina”, concluiu.

