Média móvel de mortes por covid-19 fica abaixo de 1.400 após 4 meses

IP Izael Pereira

(crédito: JACK GUEZ / AFP)

O Brasil registou 1509 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país perdeu 531.688 mil vidas para a doença. A média móvel registrada nós últimos sete dias foi de 1.391. É a primeira vez que o índice fica abaixo de 1.400 desde 4 de março, quando alcançou 1.363 registros fatais. A média móvel está em tendência de queda há 13 dias.

O número de casos confirmados foi de 57.737, totalizando desdo o início da pandemia 19.020.499 infecções. A media móvel de caso também teve queda, ficando em 47.576 casos nos últimos sete dias, de acordo com levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

De acordo com o governo federal, 17.479.277 pessoas se recuperaram da doença até agora, e outras 1.009.534 estão em tratamento.

Vacinação

Vinte e quatro unidades federativas do Brasil atualizaram os dados sobre vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Em todo o país, 82.908.617 pessoas foram parcialmente imunizadas com a primeira dose de uma das vacinas, o equivalente a 39,15% da população brasileira. Já 29.993.075 pessoas estão totalmente imunizadas (com as duas doses ou com a vacina de dose única), ou seja, 14,16% da população nacional.

Nas últimas 24h, foram registradas a aplicação de 1.545.223, sendo 994.468 vacinas de primeira dose, 232.188 de segunda dose e 318.567 de dose única.