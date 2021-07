Covid-19: SP antecipa calendário e anuncia imunização de jovens de 12 a 17 anos

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: AFP/Jack Guez)

O governo do estado de São Paulo anunciou neste domingo (11/7) a antecipação da vacinação contra a covid-19 dos adultos com 18 anos ou mais. Segundo o novo calendário, esse grupo será vacinado ao menos com a primeira dose da vacina contra a covid-19 até 20 de agosto. Além do adiantamento, o governo paulista anunciou que a partir desta data (20 de agosto) começará a vacinar também jovens de 12 a 17 anos, começando por aqueles que possuem comorbidades.

Anteriormente, a conclusão de aplicação da primeira dose em todo grupo de adulto com 18 anos ou mais no estado de São Paulo estava prevista para 15 de setembro. A antecipação de 26 dias foi viabilizada com a compra de doses extras da vacina Coronavac pelo governo paulista.

“A antecipação é fruto da aquisição de doses extras da CoronaVac realizadas pelo governo de São Paulo sob responsabilidade e custo do governo do estado. [...] Com mais vacinas prontas, vamos garantir o cumprimento deste novo cronograma de imunização em São Paulo”, afirmou Doria.

De acordo com o novo cronograma, pessoas com idade entre 35 e 36 anos poderão se vacinar na próxima quinta-feira (15/7). "Entre 19 de julho e 4 de agosto, será a vez de quem tem de 30 a 34 anos. De 5 a 12 de agosto, serão vacinados os que têm de 25 a 29 anos, e entre os dias 13 e 20 serão imunizados os adultos mais jovens, com idade entre 18 e 24 anos", diz o estado.

O primeiro lote de doses extras da CoronaVac compradas por São Paulo chegou no Brasil na última semana. As 2,7 milhões de vacinas prontas passam por controle de qualidade antes da distribuição aos municípios de São Paulo. Além de contar com doses extras para acelerar o calendário de vacinação estadual, São Paulo também conta com as vacinas recebidas através do Programa Nacional de Imunização (PNI), enviadas pelo Ministério da Saúde.