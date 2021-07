Blitze encerra festa clandestina com show da dupla Matheus e Kauan em SP

Td Talita de Souza

(crédito: Governo de São Paulo)

Uma festa clandestina com cerca de 500 pessoas em Jardins (SP) foi interrompida pela força-tarefa do Comitê de Blitze de São Paulo, na madrugada deste domingo (11/7). O evento era de uma socialite que comemorava o aniversário em um escritório de advocacia, com direito a um show da dupla sertaneja Matheus e Kauan. De acordo com as autoridades, a mulher cobrou até R$ 1,6 mil para os convidados entrarem na festa e garantiu que o local não passaria por fiscalização.



A equipe chegou até o local após mais de 100 denúncias feitas contra o evento. O escritório ficou conhecido pelas equipes de fiscalização por promover eventos clandestinos com artistas famosos.



“Um local que tinha que dar exemplo de não fazer festa infelizmente promove um evento desse tipo com quase 500 pessoas sem máscaras. Temos que ter consciência do que está acontecendo em São Paulo e no Brasil inteiro. Isso é um mau exemplo”, afirma o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). A equipe encontrou, ainda, drogas no local. Veja o registro da operação feito pelo Comitê de Blitze:







Comitê de Blitze - SP - 11/07/2021 from Governo do Estado de São Paulo on Vimeo.

A aglomeração ocorre dois dias após o secretário de Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, confirmar que a variante Delta, considerada perigosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), circula pelo perímetro paulista em transmissão comunitária, sendo assim mais difícil de controlá-la. "Temos que ter uma atenção especial", disse ele na ocasião. Até a noite de sábado (10/7), o Brasil registrou 19.069.003 casos e 532.893 mortes. Por todo mundo, a variante Delta tem acelerado o surgimento de novos casos e colocado em alerta até mesmo países que já tinham controlado a pandemia por meio da vacinação.