Apesar de o Ministério da Saúde comemorar a realização da Copa América no Brasil e dizer que a competição “trouxe uma vitória importante para todo o país” — ao se referir ao fato de que o torneio não aumentou a incidência de casos de covid-19 —, a competição trouxe uma variante inédita, que ainda não havia sido identificada em solo brasileiro. Segundo o Instituto Adolfo Lutz, uma cepa de interesse originária da Colômbia foi encontrada em duas amostras coletadas de pessoas envolvidas no evento, que testaram positivamente para a infecção pelo novo coronavírus. Em quase um mês de competição, 179 casos de Sars-CoV-2 foram confirmados.

Os dois registros positivos da variante colombiana foram identificados em amostras que vieram de Cuiabá, que recebeu cinco jogos da Copa na Arena Pantanal. As amostras são referentes a dois homens, de 37 e 47 anos, que vieram do Equador e da Colômbia, respectivamente. Segundo o Adolfo Lutz, essa variante ainda não havia sido encontrada no Brasil.

A nova mutação foi detectada ainda no Equador, nos Estados Unidos, no Caribe e em alguns países da Europa. O instituto explicou que os vírus sequenciados possuem mutações “que podem estar associadas a um maior potencial de transmissão” e, por isso, a variante é considerada, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como de interesse. Desde o final de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divide as cepas como Variantes de Interesse (VOI) ou Variantes de Preocupação (VOC) — as de interesse são consideradas menos agressivas.

Além da nova variante detectada em dois casos positivos da Copa América, o Adolfo Lutz também sequenciou outras 10 amostras. Todas são referentes à variante Gamma (P.1), originada em Manaus, e agora predominante no Brasil. Em todo o torneio, 179 infecções pelo novo coronavírus foram confirmadas, sendo 36 delas entre jogadores e membros das delegações, 137 entre prestadores de serviços terceirizados e seis entre o pessoal da Conmebol, que inclui arbitragem, médicos e equipe logística. As quatro cidades que sediaram — Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro — os jogos confirmaram casos.

Segundo a pasta, 99,4% dos 28.772 testes de RT-PCR feitos nas passoas envolvidas com a competição deram negativo para a covid-19. O Ministério da Saúde, porém, não comentou a descoberta da nova cepa. “O índice muito baixo de contaminação comprova que a Copa América no Brasil foi feita com segurança e não causou aumento de casos de covid-19”, disse em nota.

Apesar da chegada na cepa inédita no país, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) — que produz a vacina Oxford-AstraZeneca no Brasil — confirmou que adiará para agosto a entrega das 100 milhões de doses da vacina, antes prometida para o final do mês. “Em razão das primeiras entregas terem ocorrido em março, pelas dificuldades iniciais do envio do insumo, e pela Fiocruz ter conseguido escalonar muito rapidamente a sua capacidade de produção, acima do calendário de envio de IFA previsto, o marco das 100 milhões de doses entregues deve ocorrer em agosto”, explicou. A fundação informou, ainda, que o ajuste “estava previsto” e não trará impacto para o Programa Nacional de Imunização (PNI), pois recebeu da Fiocruz cerca de 70 milhões de vacinas.



Socialaite tenta se explicar por preconceito em festa ilegal

crédito: Twitter/Reprodução

A socialaite Liziane Gutierrez, de 35 anos, tentou se explicar, ontem, por meio de uma conta no Instagram sobre o vídeo em que aparece xingando policiais que foram pôr fim a uma festa clandestina, no último domingo, no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo — onde eventos desse tipo continuam proibidos. “Eu sou sincera, sempre fui e sempre vou ser. Estou mal com essa situação, por ter errado e por ter vídeos fora do contexto”, justificou-se. As cenas em que ela grita, inconformada com a operação para encerrar a festa, teve ampla repercussão, pois ela mandou os agentes irem “para a favela”. “Vai tomar conta de quem torra. Vai para favela, c*. Vai pegar na favela”, gritou. O ingresso do evento custava R$ 1,6 mil, com direito a show da dupla sertaneja Matheus e Kauan. O Brasil chegou ontem a 534.233 mortos pela covid-19, segundo números coletados pelo Conselho Nacional

de Secretários de Saúde (Conass).

Saúde estuda reduzir idade

Ainda em busca de imunizar toda a população com mais de 18 anos contra a covid-19, o Ministério da Saúde estuda uma ampliação da vacinação para adolescentes a partir dos 12 anos. O assunto está em discussão na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, segundo a pasta.

A intenção é imunizar, primeiro, adolescentes com comorbidades e jovens grávidas e, depois, avançar na vacinação de jovens sem tais doenças. O tema será debatido hoje, durante reunião entre o Fórum Nacional de Governadores e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na qual uma das pautas é justamente estratégia para vacinação de pessoas abaixo de 18 anos com comorbidades.

No momento, enquanto adultos podem receber as vacinas CoronaVac, da Pfizer, da Jannsen e da AstraZeneca, somente a vacina da Pfizer foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada aos adolescentes com 12 anos ou mais. No país, atualmente, 9,2% das vacinas oferecidas são deste fabricante.

“Somente a Pfizer solicitou a inclusão em bula da indicação da vacina para crianças com 12 anos ou mais. Esse pedido já foi autorizado pela Anvisa e indicação para esta faixa etária incluída na bula da vacina Comirnaty”, esclareceu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Para o infectologista Julival Ribeiro, há uma falta de coordenação nacional que defina os critérios da vacinação na população. “Em relação ao Plano de Imunização do Ministério da Saúde, infelizmente não houve um consenso nas etapas da vacinação. Por isso, hoje observamos vários estados querendo vacinar adolescentes mesmo com as pessoas mais velhas ainda não imunizadas”, afirmou. (MEC com Gabriela Bernardes, estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi).