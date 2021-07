Rádios e plataformas removem músicas de DJ que atacou ex-mulher

CB Correio Braziliense

Após a divulgação dos vídeos de uma câmera de segurança em que aparece agredindo a ex-mulher, Pamella Holanda, no apartamento onde moravam, em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, Ceará, o DJ Ivis passou a ser alvo de protestos nas redes sociais. Além de revolta de cantores da região como Xand Avião — que o desligou da empresa Vybbe — Sol Almeida e Ivete Sangalo, as rádios do Ceará retiram as músicas do artista da programação. Plataformas de streaming, como Spotfy e Deezer, também passaram a boicotar o DJ. Já a sua gravadora, a Sony Music Brasil, estudam possíveis punições.

Integrante do Sistema Verdes Mares de Comunicação, a FM93 informou em nota que não compactua com o conteúdo dos vídeos e, por isso, não tocará mais os sucessos do artista. “A FM93 é contra todo tipo de violência contra a mulher seja física, verbal ou psicológica e não compactua com esse tipo de comportamento. Esperamos que justiça seja feita por esta mulher, a filha dela e por todas as que sofrem violência doméstica”, escreveu.

Tom semelhante foi dada pelo Grupo Cidade de Comunicação, composto pela TV Cidade Fortaleza — afiliada da Record TV — e as rádios Atlântico Sul FM 105.7, Cidade 99.1, Jovem Pan Fortaleza 94,7, Jovem Pan News 92,9, Jovem Pan Jericoacoara 91,7, 89,9 FM e Cidade AM 860. “Informamos que, devido aos atos de violência cometidos pelo cantor e compositor DJ Ivis contra a ex-companheira Pamella Holanda, nós, do Grupo Cidade de Comunicação, retiramos os hits do artista da programação musical de nossas rádios. Somos contra qualquer tipo de violência e a favor da punição em respeito à integridade de todas as mulheres que sofrem agressão física ou psicológica no ambiente doméstico”, disse em texto divulgado nas redes sociais.

A Jangadeiro FM escreveu: “Não tem disfarce, não tem desculpa. Nenhuma violência contra mulher tem justificativa. Quando você denuncia, a violência contra mulher é combatida sem maquiagem”. Já o Sistema Sinal de Comunicação, que atua em Aracati, a 150 km de Fortaleza, reforçou não haver justificativa para a violência. “Estamos atentos a expressões e atitudes desta natureza e não toleraremos tais práticas”, salientou.

Mais punições

Responsável por sua representação e distribuição pelo Brasil, a Sony emitiu um comunicado, ontem, após pressão na internet. Em breve texto, a empresa disse que está reavaliando a parceria com o DJ. “A Sony Music Brasil leva as acusações contra o DJ Ivis muito a sério e não tolera esse tipo de comportamento. No momento, estamos revisando nossa relação com o artista”.

A franquia nacional da plataforma Deezer reforçou que não compactua com as atitudes do músico. As imagens, que mostram socos, tapas e puxões de cabelo, foram divulgadas por Pamella nas redes sociais no último domingo. Apesar dos registros de agressões e comoção na internet, o DJ ganhou pelo menos 220 mil seguidores no Instagram desde o sábado passado. Em dois dias, ele saltou de 724 mil fãs para 983 mil.

Na tarde de ontem, o número caiu para 941 mil contas seguindo o usuário. Já a Pamella vem em uma crescente após a rede de apoio que foi formada, com nomes como Juliette Freire, Preta Gil e Duda Beat. A arquiteta saltou de menos de 200 mil para 3,1 milhões de seguidores no Instagram.