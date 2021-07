DJ que bateu na ex-mulher é levado preso

CB Correio Braziliense

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi preso, em Fortaleza, por conta dos vídeos de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda — divulgados por ela nas redes sociais. A prisão preventiva havia sido pedida na última terça-feira pela Polícia Civil, mas só foi concedida pela Justiça ontem à tarde. A defesa do artista anunciou que pedirá um habeas corpus para que ele possa responder ao inquérito em liberdade.

As imagens que deram origem ao mandado de prisão mostram o DJ dando socos, tapas e puxões de cabelo vieram à tona no último domingo, e foram tiradas de gravações de câmera de segurança interna.

Um dos primeiros a divulgar a detenção de Ivis foi o governador Camilo Santana.

“Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, tuitou Camilo.

Pamella foi submetida a um novo exame de corpo de delito para que seja definida a gravidade das lesões sofridas — que, segundo ela, aconteciam desde os tempos da gravidez. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência, em 3 de julho, na delegacia de Eusébio, na Grande Fortaleza, onde morava com Ivis.

Carreira

Após a divulgação dos vídeos, o DJ passou a ser alvo de protestos nas redes sociais. Além de revolta de cantores da região como Xand Avião — que o desligou da empresa Vybbe — Sol Almeida e Ivete Sangalo, as rádios do Ceará retiraram as músicas do artista da programação. Já sua gravadora, a Sony Music Brasil, estudava suspender o contrato.

“A Sony Music Brasil leva as acusações contra o DJ muito a sério e não tolera esse tipo de comportamento. No momento, estamos revisando nossa relação com o artista”, anunciou. As plataformas de streaming Deezer e Spotfy suspenderam a reprodução das músicas de Ivis.

Mas, apesar dos registros de agressões e comoção na internet, Ivis ganhou pelo menos 220 mil seguidores no Instagram desde o sábado passado. Em dois dias, ele saltou de 724 mil fãs para 983 mil, porém, na tarde de terça-feira, o número caiu para 941 mil contas seguindo o usuário. Já a Pamella vem em uma crescente após a rede de apoio que foi formada, com nomes como Juliette Freire, Preta Gil e Duda Beat — ela saltou de menos de 200 mil para 3,1 milhões de seguidores no Instagram.