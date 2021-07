Pela primeira vez, maioria acha que pandemia está controlada no Brasil, mostra Datafolha

TM Thays Martins

Uma pesquisa do Instituto Datafolha publicada no final da noite desta quarta-feira (14/7) pelo jornal Folha de S.Paulo apontou que a maioria dos brasileiros acredita que a pandemia da covid-19 está controlada no Brasil. Esta é a primeira vez desde que o instituto começou a medir a percepção do público que esse resultado é observado.



Os dados foram coletados nos dias 7 e 8 de julho com 2.074 pessoas em 146 municípios. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo a pesquisa, a pandemia está parcialmente controlada para 53% dos entrevistados e totalmente controlada para 5%. Outros 41%, consideram que a situação está fora de controle e 1% não soube responder. Na última pesquisa divulgada pelo instituto, 53% consideravam a pandemia fora de controle.

De acordo com o levantamento, os mais jovens (16 e 24 anos), pretos e aqueles que reprovam o governo Jair Bolsonaro são os que mais acham que a pandemia está fora de controle.

Apesar de uma queda recente, a média diária de mortes no Brasil por covid-19 ainda é a maior do mundo. Nesta quarta-feira (14/7), o Brasil registrou 1.556 novos óbitos e 57.736 novos casos da doença.

A pesquisa também questionou os brasileiros sobre o medo da covid-19: 46% responderam que têm muito medo de ser infectado, 31% pouco medo, 21% não tem medo e 2% já foram infectados.

Vacinação

O Datafolha também quis saber como a população brasileira avalia a velocidade da vacinação no país. Até o momento, somente 40,51% foram imunizados com a primeira dose e 15,1% totalmente vacinados.

Para 60%, a vacinação está sendo mais lenta do que deveria, para 30% está dentro do prazo, 9% acham que está mais rápida do que deveria e 1% não soube responder.

Na terça-feira (13/7), o Datafolha divulgou outra pesquisa que mostrou 94% dos brasileiros querem se vacinar contra a covid-19, uma adesão recorde ao imunizante. Em dezembro, um a cada quatro brasileiros rejeitava o imunizante.