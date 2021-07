Variante Delta avança no Rio e em São Paulo

ME Maria Eduarda Cardim



O Brasil já tem 27 casos da variante Delta do novo coronavírus registrados e confirmou, nesta semana, a transmissão comunitária — quando não é possível rastrear a origem das infecções — no Rio de Janeiro e em São Paulo. A constatação nas duas capitais preocupa, pois a cepa originada na Índia tem se tornado a dominante mesmo em países que têm a maioria da população vacinada.

Na cidade de São Paulo, a confirmação de transmissão local se deu após a Secretaria Municipal de Saúde investigar a origem da infecção de um homem de 45 anos que testou positivo, foi identificado com a nova variante, mas não tinha histórico de viagem ou de contato com viajantes. A família dele também teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus, mas não foi possível identificar a variante delta neste grupo.

No Rio, dois casos de covid-19 foram relacionados à mutação delta após sequenciamento genômico. Os casos são referentes a dois homens de 27 e 30 anos, um morador de Vila Isabel e outro da Ilha de Paquetá — que participa de um estudo para avaliar os efeitos da vacinação em larga escala e a maioria da população adulta recebeu recentemente a primeira dose da vacina da AstraZeneca

Doria reinfectado

O governador de São Paulo, João Doria, informou ontem, via redes sociais, que testou novamente positivo para covid-19. Vacinado com as duas doses, afirmou estar se sentindo bem e disposto. “Estou sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina do Butantan. Todos estão suscetíveis a serem infectados e transmitir o vírus, mesmo vacinados”, alertou. Ele exortou as pessoas que ainda não tomaram a vacina sigam com a imunização “para evitar que a doença se agrave, levando à internação ou morte”. “A vacina está me protegendo, assim como protege milhões de brasileiros”, destacou.