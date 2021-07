Hello Kitty, a traficante, é baleada em troca de tiros com a polícia no Rio

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Reprodução/ Redes sociais)

A gerente do tráfico no Salgueiro, em São Gonçalo, Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, conhecida como Hello Kitty, foi baleada durante uma operação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) na manhã desta sexta-feira (16/7). A ação foi realizada em parceria do 7° Batalhão com a 72ª DP.

Segundo a PMERJ, a operação aconteceu após denúncias de que uma família estaria sendo feita de refém na comunidade do Itaoca, localizada no complexo do Salgueiro. Ao chegar na comunidade, houve troca de tiros entre os policiais e traficantes, que acabou com Hello Kitty baleada.

Os policiais envolvidos na operação solicitaram auxílio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (Bac), mas, mesmo ferida, Hello Kitty conseguiu fugir.

Rayane Nazareth é o braço direito do chefe do tráfico local, Alessandro Luiz Viera Moura, conhecido como Vinte Anos. Ele também está foragido.

Na chegada das equipes houve intenso confronto e dois criminosos que estavam armados com #fuzis e #pistolas se feriram, sendo um deles a criminosa conhecida como "Hello Kitty".#PolíciaMilitar #Informação #ServireProteger pic.twitter.com/VPO0ghLe0h — @pmerj (@PMERJ) July 16, 2021

A PMERJ está oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil reais para quem encontrar Hello Kitty ou Vinte Anos. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp e pelo Telegram, pelo número (21) 98849-6099, ou pelo Disque-Denúncia 2353-1177. O anonimato é garantido.

*Yasmin Ibrahim sob supervisão de Hellen Leite