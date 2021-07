Pacientes são assaltados na fila de vacinação em Belo Horizonte

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

(crédito: Reprodução da internet/Google Maps)

Seis pessoas foram assaltadas na fila de vacinação contra covid-19 enquanto aguardavam a abertura de um centro de saúde em Belo Horizonte, no início da manhã desta sexta-feira (16/7). O crime foi no Bairro Palmares, na Região Nordeste da capital.

Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 6h45, as vítimas formavam uma fila do lado de fora do Centro de Saúde Padre Fernando de Melo, na Rua Conceição Vidigal Paulucci, quando foram surpreendidas pelos criminosos.

As vítimas disseram à PM que eram dois homens e um deles estava armado. Após anunciar o assalto, eles tomaram os celulares e outros pertences das seis vítimas, fugindo a pé em direção ao Anel Rodoviário.

A PM fez um rastreamento na região, mas até o fim da manhã nenhum suspeito havia sido localizado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.